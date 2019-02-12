شكرا لقرائتكم كورتوا: يمكننا الفوز بالأبطال للمرة الرابعة على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ثقته بقدرة فريقه ريال مدريد الإسباني على التتويج بلقب رابع تواليا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك في تصريحات يوم الثلاثاء عشية الحلول ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويحمل النادي الملكي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة "13"، وأحرز أربعة منها في المواسم الخمسة الماضية، علما بأنه الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة خمس مرات تواليا، وذلك بفوزه بالنسخ الخمس الأولى لها منذ انطلاقها بصيغتها القديمة عام 1956.

وقال كورتوا في مؤتمر صحافي :أعتقد أنه من الممكن الفوز بأربعة ألقاب على التوالي، كل عام، اذ سألت الناس من هو المرشح للفوز بدوري الأبطال، أعتقد أن الإجابة تكون ريال مدريد، لدينا فريق جيد جدا، يتمتع بالخبرة، وعلينا أن نثبت ذلك من خلال الفوز على أياكس.

ويفتقد ريال هذا الموسم لركيزتين أساسيتين في نجاحه القاري في الأعوام الماضية، هما المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده للألقاب الثلاثة الأخيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة، والمنتقل في صيف 2018 الى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الفريق الذي يشرف عليه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بعد إقالة الإسباني لوبيتيغي في خريف 2018 على خلفية النتائج السيئة، يجد نفسه في وضع جيد راهنا، قريبا من برشلونة متصدر ترتيب الدوري المحلي "ثانيا بفارق ست نقاط"، ونصف نهائي كأس الملك "تعادل 1-1 مع مضيفه الكاتالوني في الذهاب"، وثمن نهائي دوري الأبطال.

لكن الحارس الذي اختير الأفضل في مركزه في مونديال روسيا 2018، شدد على أن لاعبي ريال لا يفكرون حاليا بإمكان تحقيق الثلاثية، مؤكدا أن فريقه سيدخل المباراة بثقة أكبر بعدما حقق ستة انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة، وبات في وضع أفضل مما كان عليه لدى سحب قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في ديسمبر الماضي.

وقال متحدثا عن لاعبي أياكس :أعتقد أنهم الآن يخشوننا أكثر من الأسابيع الماضية، نحن مستعدون للقتال من أجل كل شيء، لبلوغ نهائي كأس الملك والذهاب لأبعد ما يمكن في دوري الأبطال.

ويدخل أياكس المباراة على أرضه على خلفية خسارتين في المباريات الثلاث الأخيرة محليا، الا أنه سيكون قادرا على الاعتماد على لاعبه فرينكي دي يونغ "21 عاما" الذي سيتذوق في مواجهة ريال، بعضا مما ينتظره بدءا من الصيف المقبل عندما يلتحق بصفوف غريمه برشلونة.

وأكد مدرب أياكس إريك تن هاغ بأن دي يونغ جاهز، وأضاف: لا يمكنني أن أنكر بأن مواجهة مدريد ستحفزه أكثر. نحن جميعا متحمسون. سنواجه الفائز بآخر ثلاث نسخ من دوري الأبطال.