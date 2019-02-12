فوزنياكي الأبرز بين ثلاث منسحبات من دورة الدوحة

اسماء السيد - أعلنت ثلاث لاعبات أبرزهن المصنفة عاشرة عالميا الدنماركية كارولاين فوزنياكي، انسحابهن من دورة الدوحة التي انطلقت هذا الأسبوع.

وبعد بيان من المنظمين أفاد عن انسحابها بسبب المرض، أكدت فوزنياكي في تصريحات للصحافيين أنها "مريضة (...) هذا هو الأمر باختصار".

وأضافت "كنت أعاني من الحمى (...) سأعود الى السرير وأخلد للراحة"، آملة في أن تكون جاهزة لدورة دبي المقررة بدءا من 17 شباط/فبراير الحالي.

وإضافة الى فوزنياكي، أعلنت الأسترالية أشلي بارتي الرابعة عشرة عالميا، والفرنسية كارولين غارسيا التاسعة عشرة الانسحاب من الدوحة.

وعللت بارتي انسحابها بإصابة في الورك ستبعدها أيضا عن دورة دبي.

وقالت "للأسف أنا مضطرة للانسحاب من الدوحة ودبي بسبب إصابة طفيفة في الورك (...) بعد التشاور مع أطباء رابطة المحترفات، قررت أخذ نصيحتهم بالراحة لبضعة أسابيع".

ولم يتضح سبب انسحاب غارسيا.

وانضمت اللاعبات الثلاث الى اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا والفائزة بأولى بطولات الغراند سلام للموسم الحالي (أستراليا)، والتي أعلنت انسحابها قبل انطلاق الدورة بسبب آلام في الظهر.

وأعلنت اليابانية (21 عاما) اليوم الانفصال عن مدربها ساشا باجين، وذلك في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" جاء فيها "لن أعمل بعد اليوم مع ساشا (...) أشكره على ما قام به وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

واختير باجين أفضل مدرب لعام 2018 من قبل رابطة المحترفات، وهو الذي قاد أوساكا الى صدارة التصنيف العالمي مطلع 2019 بعدما بدأت العام السابق في المركز 72. وأحرزت اليابانية بإشرافه لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام الموسم الماضي، على حساب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، إضافة الى لقب أستراليا 2019.

وفي غياب أوساكا، صنفت الرومانية سيمونا هاليب أولى في الدوحة، وهي تبدأ المشاركة في المنافسات الأربعاء.

وفي أبرز المباريات التي أقيمت الثلاثاء، خرجت التونسية أنس جابر من الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو 3-6 و1-6، بينما فازت اللاتفية يلينا أوستابنكو على الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو 6-1، 4-6 و6-2، بينما خسرت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة سابعة أمام الروسية الصاعدة من التصفيات آنا بلينكوفا 6-7 (5-7) و6-4.

وفازت البلجيكية إليز مرتنز على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-4 و6-2.