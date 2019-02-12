شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحمل 60 ألف جنيه لشراء تذاكر مواجهة بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 60 ألف جنيه نظير شراء تذاكر حضور مباراة الفريق الكروى الأول ونظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لكل الفرق والبراعم التى ستشارك فى مؤازرة الفريق من مدرجات ملعب برج العرب. وأكد رئيس الزمالك لمجلس الإدارة أنه سيتكلف بقيمة التذاكر التى ستخصص للبراعم ومدارس الكرة التى ستشارك فى المباراة. وطرح الزمالك على الجماهير التذاكر للبيع فى مقر النادى من بوابته الرئيسية 1 شارع جامعة الدول العربية وباستاد الإسكندرية بالإضافة إلى نادى سموحة. ومن المقرر ان تتوجه أتوبيسات أعضاء النادى والبراعم ظهر غدًا فى طريقها إلى برج العرب دفعة واحدة لأكثر من 100 أتوبيس.

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