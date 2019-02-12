شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف عن إعلان طرح التذاكر الإلكترونية لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه يتوقع طرح التذاكر الإلكترونية الخاصة ببطولة أفريقيا التى تنظمها مصر، فى شهر أبريل المقبل قبل انطلاق البطولة بشهرين.

وأشار وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أنه ينتظر حضور عدد كبير من الجماهير المصرية فى بطولة أفريقيا وخاصة العائلات المصرية لإظهار شكل راقٍ فى المدرجات.

وأضاف وزير الرياضة، أن استمرار بطولة الدورى أمر منتهٍ وأن الدولة لن ولم تقبل بعدم استمرار البطولة .