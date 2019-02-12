شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ذات الرأس الأردنى يضم محمد ظريف لاعب المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى المنصورة على انتقال محمد ظريف لاعب الفريق الأول لنادى ذات الرأس الأردنى وذلك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وذلك بعد موافقة صبرى المنياوى المدير الفنى للمنصورة على انتقال اللاعب للدورى الأردنى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

وعقد مسئولى ذات الرأس الاردنى جلسة مع مسئولى المنصورة صباح اليوم بحضور محمد سلامة وكيل اللاعب انتهت بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للنادى الأردنى لمدة ستة أشهر .

يذكر ان محمد ظريف بدأ حياته الكروية فى نادى صيد المحلة وانتقل منه لنادى إنبى لمدة موسمين لينتقل بعدها لنادى المنصورة قبل أن ينضم لنادى ذات الرأس الأردنى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة