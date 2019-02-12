شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نصر حسين داى: نعلم الكثير عن الزمالك وحضرنا لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجزائرى مزيان إيجيل، المدير الفنى لفريق نصر حسين داى الجزائرى أنه يتمنى أن تكون مباراة الزمالك غدًا فى الجولة الثانية للكونفدرالية الأفريقية جيدة، مشيرًا إلى أنه حضر إلى مصر من أجل تحقيق الفوز.

وشدد المدير الفنى لنصر حسين داى فى المؤتمر الصحفى، على أن المباراة ليست سهلة أمام الزمالك ويتمنى أن يحقق نتيجة إيجابية بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الأولى.

وأضاف مزيان أن الفوز الأول منح الفريق أريحية وجعل هناك مسئولية على عاتقه وعاتق فريقه تحقيق نتيجة جيدة فى لقاء الغد، مؤكدًا أنه يعمل حساب للزمالك، ويعلم الكثير عن الفريق المنافس كما أن الأبيض يعلم الكثير عن الفريق الجزائري.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.