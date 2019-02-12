حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

الجبلاية الحاسم: مواجهة الأهلي وبيراميدز فى الكأس 28 فبراير

اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدوري أو الكأس

بيراميدز يعلن ترحيبه بتعديل الجبلاية لمواعيد مسابقتي الدوري والكأس

وزير الرياضة يشهد الإعلان عن استضافة المعرض الدولى الخامس للياقة البدنية

أبو ريدة: لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى

الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية

جروس: مواجهة بطل الجزائر "صعبة".. ومطالبون بالدفاع الجيد أوباما: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر وتجاوز "محنة" جورماهيا

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الأهلى يخسر أمام سيمبا بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

خسر النادي الأهلى أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

الجبلاية الحاسم: مواجهة الأهلي وبيراميدز فى الكأس 28 فبراير

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن غالبية أعضاء المجلس برئاسة هاني أبوريدة لم يكن لديهم علم بالمواعيد الجديدة التى حددتها لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بشأن مواعيد مباريات دور الستة عشرة لمسابقة كأس مصر.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: لا نية إطلاقا لإلغاء الدوري أو الكأس

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة مطلقًا فيما تردد فى الفترة الأخيرة عن إلغاء الدورى والكأس، مؤكدين أن المسابقتين سيقامان فى موعدهما طبقًا للجدول المعد من لجنة المسابقات بالجبلاية .

بيراميدز يعلن ترحيبه بتعديل الجبلاية لمواعيد مسابقتي الدوري والكأس

أعلنت إدارة نادى بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتى كأس مصر والدورى الممتاز، حيث تكفلت التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى الممتاز

وزير الرياضة يشهد الإعلان عن استضافة المعرض الدولى الخامس للياقة البدنية

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية ISF North Africa خلال الفترة 7-9 مارس المقبل بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أبو ريدة: لا نملك رفاهية الوقت فى موسم استثنائى

أكد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات أصدرت مواعيد مؤجلات الدورى والكأس عقب عدة جلسات لرئيسها وأعضائها، خرجوا بعدها بأفضل المواعيد طبقا للمدد المتبقية من الآن، حتى نهاية الموسم، الذى يتخلله تنظيم مصر لأمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللجنة وطبقًا لقواعد العمل فرغت المساحات الزمنية لتضع معيار تكافؤ الفرص ميزانا لمواعيد المؤجلات.

الزمالك "أبيض" وبطل الجزائر بالزى الأصفر فى مواجهة الكونفدرالية

انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، المقررة فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، وستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.