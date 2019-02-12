شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كواليس اليوم الأول لفريق الاتحاد السكندرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض استعدادًا لمباراة الذهاب أمام الهلال السعودى والمقرر لها السبت المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض فى دور الـ8 للبطولة العربية بكأس زايد.

كانت بعثة الفريق برئاسة محمد مصيلحى قد أدت مناسك العمرة بمكة المكرمة فور وصولها للمملكة العربية السعودية وسط حالة من التفاؤل الكبير خاصة بعد انتعاش الحالة المعنوية لجميع أفراد البعثة عقب الفوز الذى حققه الفريق على وادى دجلة فى الجولة الـ 22 من فعاليات الدورى الممتاز.

من المنتظر أن يخوض الإتحاد تدريبه الأول عقب الوصول الى مدينه الرياض استعداد لهذه المواجهة فمن المتوقع أن يركز حلمى طولان المدير الفني على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها خلال اللقاء خاصة إغلاق مفاتيح لعب الفريق المنافس .

وكان مسئولو الهلال السعودى قد استقبلوا فريق الاتحاد بمطار جدة بالورود .

وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى والطبى: حلمى طولان رئيس الجهاز - المدير الفنى، وليد صلاح الدين مدير الكرة، ممدوح المحمدى مدرب عام، مجدى إبراهيم مدرب عام، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، هانى أحمد مدرب، الدكتور عمرو الاشلم طبيب، إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، سمير المحجوب إدارى، أحمد متولى إدارى، الدكتور محمد عبد الفتاح علاج طبيعى، إسلام السيد علاج طبيعى، محمد حسن علاج طبيعى، فاروق جعفر "مهمات"، أيمن صابر "مهمات"، محمود كمال "مهمات"، محمد أحمد عبد الجليل "مهمات" .

واللاعبون هم: حراسة المرمى: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحى سليمان، خط الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دى سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبرى رحيل - كريم الديب - السيد سالم .خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزى الحناوى - عمار حمدى - كريم ممدوح - احمد توفيق. خط الهجوم: رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - تونى سيلفا .











































































