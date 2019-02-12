شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. البطل مات أمتى؟.. البطانية وجوجل سبب جدل موعد وفاة حارس الأهلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد ثابت البطل حارس الأهلى الأسبق، من أبرز الحراس فى تاريخ القلعة الحمراء فى ظل البطولات والألقاب التى حققها مع الفريق الأحمر خلال مسيرته فى الملاعب والتى وصلت إلى 25 لقبًا وبطولة .

وقد ولد البطل يوم 16 سبتمبر 1953، بمدينة الحوامدية، وبعد مسيرة حافلة مع النادى الأهلى أعلن اعتزاله عام 1991، متجهًا إلى العمل الإدارى .

ورغم أن البطل توفى يوم 14 فبراير من عام 2005 إلا أن هناك حالة من الجدل حول ذكرى وفاته، حتى أن بعض نجوم الكرة حرصوا على إحياء ذكراه عبر مواقع التواصل الاجتماعى اليوم.