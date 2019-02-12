شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد الإعلان عن استضافة المعرض الدولى الخامس للياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية ISF North Africa خلال الفترة 7-9 مارس المقبل بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويشهد المؤتمر الذى عُقد بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى "المركز الأولمبي"، عدد من قيادات الوزارة، ونخبة من كبار الشخصيات الرياضية ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض، ومجموعة من المتخصصين فى تطوير وتحديث صناعة الرياضة فى مصر.

ويهدف المعرض إلى بناء ثقافة جديدة، وعصرية للشعب المصرى من كل الأعمار لممارسة الرياضة، وتنشيط السياحة الرياضية والعلاجية، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مجال الإدارة الرياضية، وتنظيم مباريات كرة القدم فى الاستادات الرياضية، وأركان نجاح تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية ومباراة فى كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، ومسابقات رياضية بين زوار المعرض.