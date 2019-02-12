شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ومصطفى عسل يتوجان فوز الأهلى بـ 22 كأسا فى ختام بطولة الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد لاعبو النادى الأهلى للإسكواش 22 كأسًا فى بطولة الأهلى المفتوحة للإسكواش والتى أقيمت على ملاعب النادى بمقر بالجزيرة فى الفترة واختتمت اليوم الثلاثاء.

فى منافسات الرجال اكتسح لاعبو الأهلى المراكز الأربعة الأولى، حيث فاز كريم عبد الجواد وكريم فتحى وكريم دسوقى وأحمد عبد الفتاح بالمراكز من الأول وحتى الثالث مكررًا.

وفى منافسات السيدات توجت اللاعبتان يثرب عادل وندى إيهاب حافظ بالمركزين الأول والثاني.

وعلى مستوى منافسات 19 سنة ناشئين حصل لاعبو الأهلى على المراكز الثلاثة الأول ومثل النادى اللاعبون مصطفى عسل وحازم أبو السعود وزياد أحمد إبراهيم.

كما فاز الأهلى بالكئوس الثلاث فى منافسات 17 سنة بعدما حصد إبراهيم محمد المركز الأول. وفيما جاء محمد عبد المنعم ويوسف تامر فى المركزين الثالث والثالث مكررًا.

وفى منافسات 15 سنة ناشئين وناشئات، حقق الأهلى المركز الثانى عن طريق عبد الله عمرو والمركز الثالث ناشئات عن بواسطة هنا هشام.

بينما حصل الأهلى على المركز الأول فى منافسات 13 سنة ناشئات، ومثله اللاعبة أمينة عرفي، وفى منافسات الناشئين لنفس المرحة العمرية، حصل الأهلى على المراكز الثانى والثالث، والثالث مكررًا/ ناشئين. ومثله اللاعبون يوسف هشام وحمدى إيهاب وعمر عسل.

أما منافسات 11 سنة ناشئات، حصد الأهلى المركز الأول، ومثله للاعبة فريدة وليد، وجاءت زميلاتها أيسل رجب فى المركز الثالث. وعلى مستوى الناشئين لنفس المرحلة العمرية توج الثنائى على رحمة مروان عسل بالمركزين الثانى والثالث على الترتيب.

من جانبه، وجّه ناصر زهران، رئيس قطاع الإسكواش والمدير الفنى للأهلي، الشكر لمجلس ادارة النادى برئاسة محمود الخطيب على دعمه المستمر للعبة وتوجيه تعليماته بتوفير كل ما يلزم لنجاح تنظيم البطولة التى خرجت فى أبهى صورها وبما يليق بمكانة الأهلى وقدرته على تنظيم البطولات على المستويين المحلى والقاري.

كما أشاد زهران بمستوى لاعبى الأهلى بعد الحصول على المركز الأولى فى جميع المراحل العمرية وسط منافسات شرسة وبمشاركة أكثر من 1074 لاعبًا ولاعبة من جميع أندية مصر، فى البطولة التى تساهم بشكل كبير فى تصنيف اللاعبين قبل بطولة العالم للناشئين التى تقام فى ماليزيا، يونيو المقبل.