شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع الأثقال البارالمبى يتصدر ترتيب بطولة "فزاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى جدول ترتيب منافسات بطولة الجائزة الكبرى "فزاع" التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 13 فبراير الجارى.

وحصل المنتخب على المركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 15 ميدالية متنوعة" 12 ميدالية ذهبية - 2 فضية - 1 برونزية".

ترأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ومعه الجهاز الفنى والإدارى محمد عزت المدير الفنى ويعاونه محمود نبيل مدرب وشعبان الدسوقى مدرب ومحمد عوض مدير إدارة.

وجاءت الميداليات عن طريق الرباعة رحاب أحمد رضوان على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 50 كجم محققه ثقل وقدره 117 كجم، حصل الرباع طه عادل على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 54 كجم رجال محققًا ثقل وقدرة 166 كجم.

حصل الرباع شريف عثمان على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان ٥٩ كجم رجال محققًا ثقل وقدرة 200 كجم، فيما حصلت الرباعة فاطمة محمد محروس على ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات ميزان 61 كجم سيدات (عمومى - ناشئات) محققة ثقل وقدرة 110 كجم

حصلت الرباعة جيهان غريب عبد العزيز على الميدالية الفضية ضمن منافسات ميزان 61 كجم سيدات عمومى محققة ثقل وقدرة 110 كجم، كما حصل الرباع محمود محمد صبرى على الميدالية الفضية ضمن منافسات ميزان 72 كجم عمومى رجال بثقل وقدره 185 كجم

وحصد الرباع محمد حسين أحمد على المركز الثانى ضمن منافسات ميزان 72 كجم ناشئين بثقل وقدره 140 كجم، كما حصلت الرباعة امل محمود حنفى على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 73 كجم عمومى سيدات بثقل وقدره 120 كجم.

حصلت الرباعة جيهان جلال على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 79 كجم عمومى سيدات بثقل وقدره 116 كجم، بينما حصل الرباع محمد صبحى شعبان على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 80 كجم عمومى رجال بثقل وقدره 225 كجم .

نجح الرباع هانى محسن عبد الهادى على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 88 كجم عمومى رجال بثقل وقدرة 207 كجم، كما حصل الرباع محمد حسين زكى على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 88 كجم ناشئين بثقل وقدرة 145 كجم

حصلت الرباعة أمانى الدسوقى على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان 86 كجم عمومى سيدات بثقل وقدرة ١٢٦ كجم، فيما حصلت الرباعة راندا تاج الدين على الميدالية الذهبية ضمن منافسات ميزان +86 كجم عمومى سيدات بثقل وقدرة 139 كجم

حصل الرباع محمد السيد على الميدالية البرونزية ضمن منافسات ميزان 97 كجم عمومى رجال بثقل وقدره 211 كجم