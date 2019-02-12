شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر وتجاوز "محنة" جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، أن زملاءه بالفريق تجاوزوا الهزيمة التى تعرضوا لها فى مباراة جورماهيا بنتيجة 4/2 بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.
وشدد أوباما خلال المؤتمر الصحفى، على أن لاعبى الفريق نجحوا فى الفوز على النجوم بالمباراة الماضية بالدورى رغم الغيابات التى عانى منها الفريق، موضحًا أن الزمالك سيلعب غدًا من أجل تحقيق الفوز على بطل الجزائر للمنافسة على التأهل والاستمرار فى المنافسة على اللقب الكونفدرالية.
ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوباما: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر وتجاوز "محنة" جورماهيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.