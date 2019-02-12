شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر وتجاوز "محنة" جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، أن زملاءه بالفريق تجاوزوا الهزيمة التى تعرضوا لها فى مباراة جورماهيا بنتيجة 4/2 بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وشدد أوباما خلال المؤتمر الصحفى، على أن لاعبى الفريق نجحوا فى الفوز على النجوم بالمباراة الماضية بالدورى رغم الغيابات التى عانى منها الفريق، موضحًا أن الزمالك سيلعب غدًا من أجل تحقيق الفوز على بطل الجزائر للمنافسة على التأهل والاستمرار فى المنافسة على اللقب الكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.