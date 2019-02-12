شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: مواجهة بطل الجزائر "صعبة".. ومطالبون بالدفاع الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن فرص جميع الفرق فى دور المجموعات بالكونفدرالية فى مجموعة فريقه تعد متكافئة فى التأهل.

وشدد جروس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، على أن الفريق الجزائرى منافس صعب، ويمتلك مدربًا له خبرات كبيرة، وأضاف أن فريقه يجب أن يكون مستعد جيدًا للقاء وسيلعب للفوز خاصة أن المباراة على ملعبه.

وأوضح المدير الفنى للزمالك، أن حازم إمام يغيب عن المباراة لمعاناته من إصابة خفيفة، كما أن الفريق لديه لاعبون متميزون فى القائمة، واختار المجموعة التى ستخوض المباراة لتحقيق الفوز.

وأضاف أنه يختار اللاعبين الأكثر جاهزية فى الفترة الحالية ويفضل اللاعب الذى يجيد اللعب فى أكثر من مركز.

وشدد على أن الفريق يركز جيدًا فى اللقاء لتحقيق هدفه فى المباراة، وأوضح جروس أن الفريق يمتلك لاعبين لديهم خبرات، بخلاف اللاعبين صغار السن والكونفدرالية بطولة مهمة ويهدف للفوز حتى يصل للنهائى من أجل التتويج بالنهائي.

وقال المدير الفني: "أن المشوار طويل فى الكونفدرالية والفريق يحارب فى كل مباراة من أجل تحقيق الفوز فى المباريات".

وأوضح المدرب السويسرى أن الفريق لم يدافع جيدًا فى لقاء جورماهيا والمطلوب منه غدًا الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر، مشددًا على أن التفاصيل الصغيرة هى التى ستحدد الفائز غدًا، وأوضح أن الفريق سيعمل على تسجيل هدفين والعمل على عدم تلقى أهداف.