FIFA 19 تحذف إيمانويل سالا من اللعبة بعد وفاته في حادث طائرة

صدى البلد - أحمد هاني

قررت لعبة "FIFA 19" والمُمثلة في شركة "EA Sports" حذف شخصية اللاعب الأرجنتيني إيمانويل سالا المُتوفي حديثاَ، عقب سقوط طائرته الخاصة.

وحسب صحيفة The sun البريطانية أصدرت شركة " EA" بيانًا إلى جمهورها مفاده أنه تم حذف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من FIFA 19 Ultimate Team.

وفيفا ليست الشركة الوحيدة التي تقوم بتغييرات في أعقاب وفاة سالا المأساوية بعد أن أعلن المنافسون لفيفا شركة "كونامي" أنهم أضافوا وجها للمهاجم في PES 2019.