مصراوي - كتب- أحمد فاروق:
أكدت تقارير صحفية برتغالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رحب بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتناولت تقارير إنجليزية نية نادي يوفنتوس التعاقد مع صلاح، وأضافت أن العملاق الإيطالي يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 200 مليون يورو لإتمام الصفقة.
وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو أبدى موافقته لإدارة يوفنتوس على التعاقد مع صلاح، في صفقة ستجعل النجم المصري ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وانتقل...
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يحدد موقفه من انتقال صلاح ليوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.