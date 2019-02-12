اليوم الجديد هاجم السيناريست مدحت العدل، عضو مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي، بسبب تصريحه اليوم بأن: "لا نعرف الجعجعة.. وأقرب منافس للأهلي يملك 12 بطولة فقط". ونشر "العدل" عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة كتب فيها: "١٢ دوري بالمجهود وبالشرف يا أستاذ مرتجي وليس بعبده البقال كما قال عادل هيكل أو مؤسسة الأهرام للإعلانات ولجنة الحكام موظفين بها ورئيسها حسن حمدي هو رئيس الأهلي كما قال مصطفى يونس..وللمرة الألف بطولة بشرف خير من ١٠٠ بلا شرف". جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري يشهد أزمة كبيرة بسبب جدول المبارايات...

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل يهاجم «الأهلي»: «بطولة بشرف خير من 100» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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