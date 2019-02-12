مدرب نصر حسين داي: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الجزائري مزيان إيجيل، المدير الفني لنصر حسين داي الجزائري، أنه يتمنى أن تكون مباراة الزمالك جيدة وأن يفوز فريقه بنقاط اللقاء.

ويستضيف الزمالك فريق نصر حسين داي في الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.

وقال إيجيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة الزمالك ليست سهلة، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى".

وأضاف أن الفوز الأول منح الفريق أريحية، وجعل هناك مسؤولية على عاتقه وعاتق فريقه لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الغد.

وأتم مدرب نصر حسين داي قائلا: "أعطي حسابًا كبيرًا لفريق الزمالك، أعلم الكثير عن الفريق المنافس، كما أن الزمالك يعلم الكثير عن الفريق الجزائري".

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الافتتاحية في دور المجموعات من المسابقة القارية بنتيجة (4-2) على يد جورماهيا الكيني، ليتذيل حاليًا ترتيب مجموعته الرابعة.