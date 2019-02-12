تقرير.. "تكافؤ الفرص" ينذر بـ3 أزمات بسبب الأهلي والزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ينتظر كرة القدم المصرية في الأيام المقبلة، أزمات جديدة، رغم التعديلات التي تمت في مسابقتي الدوري وكأس مصر، وذلك بسبب الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، عن تعديل موعد بعض المباريات، وتحديد ملاعب بديلة للملاعب التي سيتم غلقها بسبب تنظيم أمم أفريقيا 2019.

ونشبت الأزمة مؤخرا، بسبب اعتراض نادي بيراميدز، على اللعب مع الأهلي بالدوري يوم 28 فبراير، نظرا لأن الأهلي لم يلاق الزمالك بالدور الأول، والتي تحدد لها يوم 30 مارس.

وأصدر الأهلي أيضا بيانا رسميا رفض فيه فكرة استبدال مباراة بيراميدز بالدوري بأي لقاء آخر سواء في الكأس مع نفس المنافس، أو تحديد منافس آخر بالدوري، والترحيب بتأجيلها.

قرار لجنة المسابقات جاء بأن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير، بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبعيدا عن الأزمة المثارة حول موقف مجلس إدارة الأهلي، فتعديلات الدوري والكأس تُنذر بأزمات أخرى، وذلك من أجل مبدأ "تكافؤ الفرص".

فعدم حسم اتحاد الكرة موقف الحضور الجماهيري في مباراتي الأهلي وبيراميدز بالدوري والكأس، ومباراة بيراميدز مع الزمالك، مثلما حدث مع مباراتي الأهلي والزمالك، والأهلي والمصري، سيتسبب في لغط كبير مستقبلا.

الأهلي وبيراميدز بالدوري

حددت لجنة المسابقات يوم 18 من شهر إبريل موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري، بدلا من يوم 28 فبراير، لكن لم تُحدد اللجنة ملعب المباراة التي من المقرر أن يكون الأهلي هو صاحب حق تنظيمها.

الأهلي في بيانه الأخير أعلن تمسكه بالحضور الجماهيري في جميع مبارياته المقبلة وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل، وبالتالي توفير ملعب بديل لـ"السلام" يستقبل جماهير الأهلي في مبارياته.

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدور الأول والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي، أقيمت دون حضور الجماهير، وقال عامر حسين في ذلك الوقت، أن ملعب الدفاع الجوي ضمن 4 ملاعب ترفض استقبال المباريات بحضور الجماهير.

تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، انتقد في تصريحات سابقة احتمالية لعبه أمام الأهلي في الدور الثاني بحضور الجماهير، بعد أن لُعبت مباراة الدور الأول بدون جمهور.

الزمالك وبيراميدز بالدوري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز بالدور الثاني يوم 22 من شهر إبريل بملعب الدفاع الجوي، ولم تُعلن لجنة المسابقات بشكل رسمي إقامة المباراة دون حضور الجماهير.

ويرفض ملعب الدفاع الجوي الذي يلعب عليه نادي بيراميدز مبارياته، استقبال الجماهير، وعدم تطرق لجنة المسابقات لهذا القرار في البيان المنشور، يُنذر بأزمة تخص "تكافؤ الفرص".

لعب الزمالك مباراته أمام بيراميدز بالدور الأول بحضور الجماهير بشكل طبيعي بملعب استاد بتروسبورت، ووفقا لرغبة نادي بيراميدز ومالكه آل الشيخ في تطبيق مبدأ "تكافؤ الفرص"، من المفترض أن تقام مباراة الدور الثاني بحضور الجماهير أيضا.

الأهلي وبيراميدز بالكأس

لم تُحدد لجنة المسابقات موقف الحضور الجماهيري من مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر رغم تحديد ملعب برج العرب لاستضافتها.

ملعب برج العرب يستضيف الجماهير بشكل طبيعي، بجانب أن مباريات دور الـ16 أقيمت بحضور جماهيري بشكل طبيعي لجميع الأندية.

وخاض الأهلي مباراته أمام الترسانة بدور الـ32 بجماهير، ومع إصرار الأهلي على لعب مبارياته المقبلة بحضور الجماهير، فمن المنتظر أن تنشب أزمة بسبب موقف الحضور الجماهيري من تلك المباراة في ظل أنها من تنظيم اتحاد الكرة.