رئيس الاتحاد السكندري: مباراة الهلال صعبة.. وثقتي كبيرة في اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن عادل:

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن فريقه يستعد جيدًا لمواجهة الهلال السعودي.

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال السعودي يوم السبت المقبلضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس زايد.

وأشار مصيلحي ـ في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء ـ إلى أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين، مشددًا على أن الملعب سيكون الفيصل في حسم النتيجة.

وشدد رئيس الاتحاد السكندري على ثقته الكبيرة في فريقه خلال المباراة المرتقبة أمام الهلال السعودي، متنمياً تحقيق زعيم الثغر نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير .

وأشاد مصيلحي بحسن الاستقبال الذي حظيت به بعثة الاتحاد السكندري من جانب نظرائهم في الهلال منذ اللحظة الأولي في السعودية .

يُذكر الاتحاد السكندرى ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية للأندية بعد خروج الأهلي والزمالك والإسماعيلي.