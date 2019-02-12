أوباما: تجاوزنا هزيمة جورماهيا.. ونلعب للفوز أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب فريق الزمالك إن زملائه تجاوزا الهزيمة التي تعرضوا لها في مبارة جورماهيا.
وهُزم الزمالك برباعية مقابل هدفين أمام نظيره جورماهيا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.
وشدد أوباما، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نصر حسين داي الجزائري الذي عقد اليوم الثلاثاء، على أن لاعبي الفريق نجحوا في الفوز على النجوم في المباراة الماضية بالدوري رغم الغيابات التي عانى منها الفريق في اللقاء الماضي.
وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن الزمالك سيلعب غدًا لتحقيق الفوز في اللقاء أمام بطل الجزائر للمنافسة على التأهل للاستمرار في المنافسة على اللقب.
ويستضيف الزمالك في التاسعة مساء يوم غد الأربعاء نظيره نصر حسين داي الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية.
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