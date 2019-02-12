الزمالك بزيه التقليدي أمام نصر حسين داي الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري المقرر مساء اليوم الثلاثاء تهميدًا لمباراة مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه التقليدي " القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأخصر.

وفي المقابل يرتدي نصر حسين داي زيه باللونين الأصفر والأحمر، في حين يرتدي الحارس زيه باللون اللبني.

وحضر الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ومسؤولي النادي الجزائري وطاقم التحكيم.