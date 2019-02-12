20 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من سقوط الأهلي أمام سيمبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

سخر رواد الإنترنت من سقوط الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدين سيمبا بالفضل في الفوز إلى ميدي كاجيري الذي أحرز هدف المباراة في الدقيقة 65، ليثأر الفريق التنزاني من خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي بخماسية نظيفة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد سيمبا إلى 7 نقاط في سباق المجموعة الرابعة، والتي تضم معهما شبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.