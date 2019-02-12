دقيقة صمت حداداً على سالا في المباريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن دقيقة صمت ستسبق انطلاق مباريات مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” هذا الأسبوع، حداداً على اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة الشهر الماضي.

في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للهيئة القارية، قال رئيس “يويفا” السلوفيني ألكسندر تشيفيرين “باسم الاتحاد، أعرب عن أحر تعازي لعائلة إيميليانو سالا والمقربين منه بعد هذه الخسارة المأسوية”.

وأضاف: “أنا حزين بشكل عميق لأن حياته سلبت منه بهذه الطريقة القاسية في هذه السن الشابة، وأدعو المشجعين على امتداد القارة إلى تقديم التحية لذكراه خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح الاتحاد أنه سيعود للاعبي الفرق المشاركة في المباريات القارية التي تقام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وضع إشارة سوداء على قمصانهم، في حال رغبوا بذلك.