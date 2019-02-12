دوري كأس محمد بن سلمان: الهلال يدك شباك القادسية برباعية

سجل المهاجم الايطالي سيباستيان جيوفينكو هدفه الأول بقميص الهلال، ليساهم في فوز المتصدر وحامل اللقب 4-1 على القادسية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وشارك جيوفينكو كبديل في الدقيقة 62، وأحرز الهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الدقيقة 80، بعد أن أضاع فرصة خطيرة.

وخطف هدف جيوفينكو الأنظار من المهاجم الفرنسي المتألق بافتيمبي غوميز الذي سجل هدفاً رائعاً وصنع هدفين، كما ألغي له هدف بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو في الشوط الأول.

وعزز الهلال صدارته بالوصول للنقطة 49 من 20 مباراة، بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب منافسيه والذي يواجه الأهلي في لقاء قمة اليوم.

وافتتح نواف العابد التسجيل بعد 34 دقيقة حين تسلم تمريرة رائعة من غوميز، وراوغ الحارس الأسترالي جاك دونكان قبل أن يهز الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ضاعف غوميز التقدم بتسديدة جميلة على حدود منطقة الجزاء.

وحاول القادسية التعويض وقلص الفارق بتسديدة مذهلة بعيدة المدى من البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة 67، لكن هدف جيوفينكو بعد تمريرة غوميز حطم آمال الضيوف في التعادل.

واختتم علي بليهي رباعية الهلال من ضربة رأس قبل دقيقتين على النهاية، ثم تعرض زميله ناصر الدوسري للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.