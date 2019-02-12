تعطيل طائرة دورتموند المتوجهة إلى لندن

تعرضت طائرة دورتموند المتوجهة إلى لندن للتعطيل، عصر اليوم الثلاثاء، بسبب نسيان نجم الفريق “جادون سانشو” لجواز سفره.

لاعب مانشستر سيتي السابق اكتشف نسيان جواز سفره في المنزل فور وصول حافلة دورتموند إلى المطار، ما تسبب في تعطيل ساعة اقلاع الطائرة.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم غد الاربعاء، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان من الصعب التضحية بسفر سانشو إلى لندن، نظرًا لغياب عدد من اللاعبين البارزين عن صفوف دورتموند في هذه المباراة أمثال “ماركوس رويس وجوليان فيجيل وباكو ألكاثير ولوكاسز بيتشيك”.

رويس الذي سيغيب بداعي إصابة في الفخذ، أهم لاعبي دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 11 آخرين في جميع المسابقات.

لاعب وسط دورتموند سانشو (صور: the sun)