شاهد.. تركي آل الشيخ بقميص الهلال وسط جماهيره ضد بيراميدز

كتب - أمير فرج:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز الرياضي، أنه سيحضر مباراة الهلال السعودي أمام بيراميدز وسيرتدي قميص الزعيم، في المباراة التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود، ويطلق عليه "محيط الرعب".

وكان ناديا بيراميدز والهلال السعودي أعلنا إتمام الاتفاق بينهما لإقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين، يوم 22 مارس المقبل، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي

تبدأ في الـ18 من شهر مارس وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن أحمد الراشد، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": أن تركي آل الشيخ سيرتدي قميص الهلال، في مباراة بيراميدز في "محيط الرعب" وديا، وسيجلس بين جمهور الزعيم ليشجعه في هذا

اللقاء.

وعلق رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، عبر صفحته على "تويتر" على هذا الخبر قائلا: "أبرك الساعات ومشتاقين نشوفك يا بو ناصر بشعار الهلال، مهما تحدثنا فلن نوفيك حقك فدعمك للهلال ولبقية الأندية السعودية لا ينكره إلا جاحد".

بينما رد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته على "توتير" على رئيس الهلال قائلا: "يا أمير الشرف لي وأنت أخي الكبير.. واجبي.. وبالتوفيق دائما لكم.. والرياضة في أيادي أمينة بقيادة ربانها أخير الأمير عبد العزيز بن تركي".