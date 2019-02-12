سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

كتب - أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة النرويجي أوليه سولشاير المدير الفني، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر

في إنجلترا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

حارس المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بايلي / آشلي يونج / ليندلوف / لوك شاو.

خط الوسط: ماتيتش / هيريرا / بوجبا / لينجارد.

خط الهجوم: مارسيال / راشفورد.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: روميرو، جونز، دالو، ماتا، فريد، سانشيز، لوكاكو.

يفتقد مانشستر يونايتد في هذه المواجهة 3 لاعبين بداعي الإصابة جميعهم في خط الدفاع، هم أنطونيو فالنسيا وماركوس روخو وماتيو دارميان، ولن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر بداعي الإيقاف.