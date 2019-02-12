دجيكو والشعراوي في هجوم روما أمام بورتو بدوري الأبطال

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أعلن أوزيبو دى فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي سيقام في العاشرةمساءًا، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوربا.
وجاء تشكيل روما على النحو
حراسة المرمي : أنطونيو ميرانتي
خط الدفاع : أليساندرو فلورينزي، كوستاس مانولاس، فدريكو فازيو، كولاروف
خط الوسط : كريستانتي، دي روسي، بيليجريني، زانيولو
خط الهجوم : ستيفان الشعراوي، دجيكو
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