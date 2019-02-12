دجيكو والشعراوي في هجوم روما أمام بورتو بدوري الأبطال

دجيكو والشعراوي

كتب- أحمد البادي:

أعلن أوزيبو دى فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي سيقام في العاشرة

مساءًا، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوربا.

وجاء تشكيل روما على النحو

التالي:

حراسة المرمي : أنطونيو ميرانتي

خط الدفاع : أليساندرو فلورينزي، كوستاس مانولاس، فدريكو فازيو، كولاروف

خط الوسط : كريستانتي، دي روسي، بيليجريني، زانيولو

خط الهجوم : ستيفان الشعراوي، دجيكو