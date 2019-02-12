مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

كليان مبابي كتب- محمد معتز صلاح الدين أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل الفريق أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سيقام على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباراة ذهاب دور الـ16 من ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل الفريق الباريسي لمباراة الليلة كالتالي: في حراسة المرمى: جيجي بوفون في الدفاع: كييرير، ثياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات في خط الوسط: ماركو فيراتي، ماركينهوس، دراكسلر في الهجوم دي ماريا، كليان مبابي، داني ألفيش

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