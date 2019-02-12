أوباما: لاعبو الزمالك متحمسون للفوز على نصر حسين داي

كتب ـ مصطفى جويلي:

أعرب يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن ثقته الكبيرة في زملائه بالفريق وتحقيق الفوز علي فريق نصر حسين داي الجزائري، في لقائهما المقررة إقامته غدًا الأربعاء، بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية على استاد برج العرب

فى الإسكندرية.

وأضاف أوباما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن لاعبي الزمالك نجحوا فى تجاوز الهزيمة التي تعرضوا لها في مبارة جورماهيا الكيني فى الجولة الأولى.. موضحا أنهم استوعبوا الدرس جيدا وسيلعبون

غدًا من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث للمنافسة على التأهل لربع النهائى والاستمرار في المنافسة على اللقب الإفريقي.

مشيرا إلي أن الزمالك نجح في الفوز على النجوم في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز رغم الغيابات التي عانى منها وهو ما يكشف إصرار الجميع وتركيزهم للفوز بأي لقاء سواء محليًا أو إفريقيًا.