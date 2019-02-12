انفعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي ، على أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التيخسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري
وظهر لاسارتي عصبياً بعد أن انفعل على صحفي بسؤاله عن اللعب النظيف ، وأكد المدير الفني للأهلي أن لاعبي سيمبا تعمدوا إضاعة الوقت بشكل مستمر.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مشادة حادة بين لاسارتي وصحفي تنزاني بعد مباراة الأهلي وسيمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.