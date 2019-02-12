شاهد.. مشادة حادة بين لاسارتي وصحفي تنزاني بعد مباراة الأهلي وسيمبا

كتب - محمد اللاهوني

انفعل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي ، على أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي

خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوريأبطال أفريقيا.

وظهر لاسارتي عصبياً بعد أن انفعل على صحفي بسؤاله عن اللعب النظيف ، وأكد المدير الفني للأهلي أن لاعبي سيمبا تعمدوا إضاعة الوقت بشكل مستمر.

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