طه إسماعيل يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

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طه إسماعيلكتب- محمد معتز صلاح الدين
هاجم طه إسماعيل نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومحلل قنوات "أون سبورت" اتحاد الكرة بعدما قرر لعب مباراة الأهلي أمام بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير، حيث يرى ذلك القرار بأنه غير مقبول وغير عقلاني.
وقال طه إسماعيل في تصريحاتإذاعية "أتعجب من قرار اتحاد كرة القدم بوضع مواجهة نادي بيراميدز امام الأهلي في كأس مصر يوم 28 فبراير بعد تأجيل مباراة الدوري بين الفريقين وهو ما اعترض عليه الأهلي
وأضاف " ما يحدث من اتحاد الكرة للنادي الأهلي شيء غير مقبول، قرار اتحاد الكرة قرار متهور في ظل الظروف الحالية كان عليهم التفكير بصورة أفضل".
وواصل "كان على اتحاد الكرة ان يظهر بشكل أكثر تعقل هذا القرار لا يخدم الامن في الفترة الحالية بأي حال من الأحوال عليهم تحمل مسئولياتهم".
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