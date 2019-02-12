وزير الرياضة يشهد مؤتمر المعرض الدولي للياقة البدنية والصحية

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحية ISF North Africaخلال الفترة ٧-٩ مارس المقبل بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

حضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، ونخبة من كبار الشخصيات الرياضية ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض، ومجموعة من المتخصصين في تطوير وتحديث صناعة الرياضة في مصر، والمهندس عبد الحفيظ العدل رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ورجل الأعمال فراس أحمد المرتضى رئيس مجلس إدارة شركة ATEX International.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي :"أن المؤتمر الدولى للرياضة واللياقة البدنية يعد بداية لانطلاق سياحة المعارض الرياضية في مصر" ، مشيراً أن هناك انتشارا وتنوعا في المعارض بالشرق الأوسط، وأن المعارض الرياضية تعد احد مجالات الاستثمار الرياضي، وينبغي أن تكون متكاملة بحيث تنمي ريادة الأعمال للشركات وتتناول موضوعات الصحة واللياقة البدنية و الصناعات الرياضية.

وألمح الوزير إلى الفعاليات المصاحبة للمعارض الرياضية التي تقدمها لزائريها، مشيرا أن النسخة الحالية من المعرض تقام في المركز الأوليمبي بالمعادي،

وفى السنة الثانية والثالثة له سيتم إقامته في أماكن مخصصة للمعارض.

وطالب الدكتور أشرف صبحي بالتوسع في فعاليات المعرض والعارضين المشاركين من مختلف الدول خلال العام القادم، لافتا إلى استضافة مصر للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الدولية لما تتمتع به من مكانة وقدرة إدارية وتنظيمية على أعلى مستوى.

يذكر أن المعرض الدولى الخامس للرياضة واللياقة البدنية والصحيةإلى بناء ثقافة جديدة، وعصرية للشعب المصري من كل الأعمار لممارسة الرياضة، وتنشيط السياحة الرياضية والعلاجية، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإدارة الرياضية، وتنظيم مباريات كرة القدم في الاستادات الرياضية، وأركان نجاح تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، والنزاهة في الرياضة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية بين زوار المعرض.