جروس: فرص الفرق في مجموعة الزمالك بالكونفدرالية متكافئة

كريستيان جروس مدرب الزمالك

كتب ـ مصطفى جويلي:

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فرص جميع الفرق في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية في مجموعة الزمالك متكافئة في التأهل لدور الـ 8.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، أن الفريق الجزائري منافس صعب، ويمتلك مدربا له خبرات كبيرة.. ولكننا مستعدون جيدا للقاء.. مشددا على أنه سيلعب للفوز خاصة أن المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا.

كما أشار جروس إلى غياب حازم إمام عن المباراة جاء بسبب معاناته من إصابة خفيفة لكنه أكد أن الزمالك لديه لاعبون متميزون في قائمته.. موضحا أنه اختار اللاعبين الأكثر جاهزية في الفترة الحالية ويفضل اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأوضح المدير الفنى أن الزمالك يركز جيدا في لقاء بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، ولدينا لاعبين يمتلكون خبرات، بخلاف اللاعبين الصغار السن.. واصفا

كأس الكونفيدرالية بالبطولة المهمة ويهدف الفريق للفوز بمبارياته حتى الوصول للنهائي من أجل التتويج بها.

وشدد جروس على أن المشوار لا يزال طويلا في الكونفيدرالية والزمالك يحارب في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز.. ملمحا إلى أن الفريق لم يدافع جيدا في لقاء جورماهيا الكيني والمطلوب منه غدا الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.. وسنعمل على تسجيل أهداف والعمل على عدم الحفاظ علي شباكنا نظيفه في اللقاء.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية على ملعب برج العرب في التاسعة مساء.