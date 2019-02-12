سيد حسن يدعم سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة إف سي مصر

يعود سيد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوياترا المشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي بعد مواجهة المريخ، التي ستقام الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
وكان سيد حسن تعرض للإصابة في "الظهر" خلالمواجهة الإنتاج الحربي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي ٣/٣، وظهر خلالها اللاعب بمستوى طيب قبل الإصابة.
ويخوض اللاعب برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق، ومحمد سعد مدرب أحمال الفريق، للتعافي من الإصابة وتجهيزه للمشاركة
وأكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، أن اللاعب سوف يبدأ التدريبات بشكل طبيعي مع اللاعبين، بعد مباراة المريخ، كاشفا عن جاهزية اللاعب لخوض مباراة اف سي مصر، يوم الخميس بعد القادم، في الجولة التاسعة عشر للدوري.
ويحتل كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٦ نقطة، وبفارق نقطتين عن الترسانة صاحب المركز الثاني.
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