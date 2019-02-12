اونلاين | مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (بث مباشر) اليوم الثلاثاء 12 فبراير UEFA Champions League

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كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على مانشستر يونايتد ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء، المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة مانشستر يونايتد

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1".

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

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