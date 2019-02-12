اونلاين | (مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين

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قال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أن نظام حكم الفيديو المساعد (فار) سيستخدم فقط في حالات الأخطاء الواضحة والصريحة، عند بدء تطبيقه في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من منافسات دور الستة عشر التي تنطلق غدا الثلاثاء.
وتركزت العديد من الشكاوى ضد نظام فار في الدوري الألماني (بوندسليجا) وغيره من المسابقات، على استخدامه في الأخطاء البسيطة أو اللقطات المثيرة للجدل.
ويأمل روسيتي في تفادي مثل هذه الأمور في دوري الأبطال، وأن تعمل التقنيات الحديثة على مساعدة حكام الفيديو.
وقال روسيتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت "حكم الفيديو المساعد سيتدخل فقط عندكما يكون لديه الدليل على خطأ واضح وصريح في الحالات الأربع التي قد تغير مصير المباراة ، وهي الأهداف والأخطاء التي قد تؤدي إلى أهداف ومنها المتعلقة بمنطقة الجزاء والأخطاء التي تستحق احتساب ضربات الجزاء ، وحالات الطرد ببطاقة حمراء مباشرة ، والخطأ في تحديد هوية اللاعب."(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
يستضيف ملعب اولد ترافورد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ، اليوم الثلاثاء الموافق 12-2019 ، في مباراة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتقدم لكم الخليج 365 بث مباشر للمباراة.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
وتعد هذه المباراة أول اختبار للمدرب النرويجي اولي سولشاير الذي تولى تدريب يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر الماضي.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشاير تدريب الفريق إذ فاز في عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
وسيعزز عبور عقبة باريس سان جيرمان حظوظ المدرب سولشاير في البقاء مع يونايتد بشكل دائم.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
ويخوض الفريق الفرنسي المباراة في غياب اثنين من أبرز لاعبيه هما البرازيلي نيمار وهداف الفريق لاعب منتخب أوروغواي ادينسون كافاني بسبب الإصابة.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
وقال المدرب الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين عشية المباراة “لا يمكنك استبدال لاعبين مهرة مثل نيمار الذي نفتقده بشدة والآن كافاني.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
ونفى المدرب الألماني أنه سيلجأ إلى طريقه لعبه الهجومية نظرا لغياب كافاني ونيمار، وقال “لماذا نغير هويتنا؟ نحن باريس سان جيرمان، تعودنا على اللعب الهجومي وخلق الفرص.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل لدور الستة عشر عن المجموعة التاسعة بعد أن حل ثانيا خلف يوفنتوس الايطالي، بينما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثالثة التي تأهل عنها ثانيا ليفربول الانجليزي.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
البطولة: دوري أبطال أوروبا
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
المباراة: مانشستر يونايتد – إنجلترا ضد باريس سان جيرمان – فرنسا دور الـ 16
الملعب: أولد ترافورد
الحكم: دانيلي أورساتو
مساعد حكم: فابيانو بريتي
مساعد حكم: اليساندرو كوستانزو
حكم رابع: دانييلي دوفيري
التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD
المعلق : عصام الشوالي
القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا
Kanal A Slovenija
Arena Sport 1
Digi Sport 1 HD Romania
beIN SPORTS HD 1
BT Sport 2 / HD
Ziggo Sport Voetbal
Club RTL
M4 Sport
Movistar Liga de Campeones HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
(مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين HD