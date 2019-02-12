اونلاين | (مشاَهدًةُ) بث مباشٌرً مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري ابطال اوروبا كورة لايف .. كورة اون لاين

قال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أن نظام حكم الفيديو المساعد (فار) سيستخدم فقط في حالات الأخطاء الواضحة والصريحة، عند بدء تطبيقه في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من منافسات دور الستة عشر التي تنطلق غدا الثلاثاء.

وتركزت العديد من الشكاوى ضد نظام فار في الدوري الألماني (بوندسليجا) وغيره من المسابقات، على استخدامه في الأخطاء البسيطة أو اللقطات المثيرة للجدل.

ويأمل روسيتي في تفادي مثل هذه الأمور في دوري الأبطال، وأن تعمل التقنيات الحديثة على مساعدة حكام الفيديو.

وقال روسيتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت "حكم الفيديو المساعد سيتدخل فقط عندكما يكون لديه الدليل على خطأ واضح وصريح في الحالات الأربع التي قد تغير مصير المباراة ، وهي الأهداف والأخطاء التي قد تؤدي إلى أهداف ومنها المتعلقة بمنطقة الجزاء والأخطاء التي تستحق احتساب ضربات الجزاء ، وحالات الطرد ببطاقة حمراء مباشرة ، والخطأ في تحديد هوية اللاعب."