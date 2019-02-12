اونلاين | Old Trafford| تابع لايف معركة مانشستر يونايتد وباريس بث مباشر| cool kora باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الابطال

التشكيلة الرسمية لموقعة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي قبل اللقاء المرتقب في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الاولد ترافورد.

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي

ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : بوفون. خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات. خط الوسط : داني الفيس - ماركينيوس - دراكسلر - دي ماريا - فيراتي. خط الهجوم : كيليان مبابي.