اونلاين | Old Trafford| تابع لايف معركة مانشستر يونايتد وباريس بث مباشر| cool kora باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الابطال

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التشكيلة الرسمية لموقعة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بدوري الأبطال يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي قبل اللقاء المرتقب في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الاولد ترافورد.
أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي
ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : بوفون.
خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.
خط الوسط : داني الفيس - ماركينيوس - دراكسلر - دي ماريا - فيراتي.
خط الهجوم : كيليان مبابي.
أعلن سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض
مباراته أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - لينجارد - هيريرا - مارسيال.
خط الهجوم : راشفورد.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.
|موعد وتوقيت مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان - الثلاثاء 12/02/2019
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المباراة:
مانشستر يونايتد x باريس سان جيرمان
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التعليق:
عصام الشوالي
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القناة:
HD1
|23:00 بتوقيت مكة المكرمة
|22:00 بتوقيت القاهرة
|21:00 بتوقيت تونس
|21:00 بتوقيت المغرب
كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على الانترنت
إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأهم مباريات دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.