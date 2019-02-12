اونلاين | مشاهدة مباريات مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر - كول كورة

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لـ مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيتم نقل بث لايف مباشر مباراة مانشستر يونايتد اليوم و باريس سان جيرمان من خلال موقعنا يلا لايف والذي يحرص دائمًا على تقديم خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا بجودة عالية وبدون تقطيع.

مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسودان ، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، و من المقر أن يكون مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم يوتيوب hd من خلال قناة beIN SPORTS HD 1 وكلفت قنوات بي إن سبورت المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي للتعليق على أحداث المباراة المرتقبة بين اليونايتد ضد باريس.

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رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال يقود اللقاء الحكم دانيلي أورساتو ويساعده الثنائي فابيانو بريتي واليساندرو كوستانزو في وجوود الحكم الرابع دانييلي دوفيري، ومن المقرر أن يكون رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 من الأمور الأكثر أهمية لدى جماهير وعشاق الكرة الأوروبية وسيكون اللقاء منقولأ عبر عدقة قنوات أخرى أبرزها Arena Sport 1 و Digi Sport 1 HD Romania و Kanal A Slovenija.

يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني أولي جينار سولسكيار بشعار لا بديل عن الفوز حيث يرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا ، بث حي ماتش باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ، وتأهل اليونايتد إلى دور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف يوفنتوس المتصدر لها بدور المجموعات.

وعلى الجانب الأخر سيقاتل فريق باريس سان جيرمان بمباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل من أجل خطف الفوز أو الخروج بالتعادل خارج ملعبه تسهيلًا لمهمة الفريق في لقاء العودة على ملعبهم، اليونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم ، وتأهل عملاق فرنسا إلى دور الـ 16 بعد تربعه على صدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 11 نقطة.