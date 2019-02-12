اونلاين | يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

باريس سان جيرمان AFP

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora



يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على مانشستر يونايتد ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء، المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً عبر beIN SPORTS في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora



مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان - الثلاثاء 12/02/2019

المباراة:

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora



Advertisements

مانشستر يونايتد x باريس سان جيرمان

التعليق:

عصام الشوالي

القناة:

HD1

23:00 بتوقيت مكة المكرمة 22:00 بتوقيت القاهرة

21:00 بتوقيت تونس 21:00 بتوقيت المغرب

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora



كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على الانترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأهم مباريات دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

يلا شوت - كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS كورة اون لاين .. kora

