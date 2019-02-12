اونلاين | يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

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يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

قال المدرب الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين عشية المباراة "لا يمكنك استبدال لاعبين مهرة مثل نيمار الذي نفتقده بشدة والآن كافاني".

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

ونفى المدرب الألماني أنه سيلجأ إلى طريقه لعبه الهجومية نظرا لغياب كافاني ونيمار، وقال "لماذا نغير هويتنا؟ نحن باريس سان جيرمان، تعودنا على اللعب الهجومي وخلق الفرص".

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل لدور الستة عشر عن المجموعة التاسعة بعد أن حل ثانيا خلف يوفنتوس الايطالي، بينما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثالثة التي تأهل عنها ثانيا ليفربول الانجليزي.

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي مساء الثلاثاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

وتعد هذه المباراة أول اختبار للمدرب النرويجي اولي سولشاير الذي تولى تدريب يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر / كانون الثاني الماضي.

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشاير تدريب الفريق إذ فاز في عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وسيعزز عبور عقبة باريس سان جيرمان حظوظ المدرب سولشاير في البقاء مع يونايتد بشكل دائم.

يلا شوت "Solskjær" | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان عبر beIN SPORTS | يوتيوب Man United vs PSG مباشر

ويخوض الفريق الفرنسي المباراة في غياب اثنين من أبرز لاعبيه هما البرازيلي نيمار وهداف الفريق لاعب منتخب أوروغواي ادينسون كافاني بسبب الإصابة.