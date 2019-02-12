اونلاين | كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

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كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

حذر البرازيلى دانى ألفيس الظهير الأيمن لنادى باريس سان جيرمان زملائه من الأخطاء ضد مانشستر يونايتد، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا.

مدافع باريس سان جيرمان يحذر من الأخطاء ضد مانشستر يونايتد

ألفيس وحصار من لاعبى ليفربول فى دور المجموعات

ألفيس وحصار من لاعبى ليفربول فى دور المجموعات

قال مدافع باريس سان جيرمان، فى تصريحات صحفية، إن تجربة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، ستفيدهم كثيراً أمام مانشستر يونايتد فى ثمن نهائى البطولة القارية.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

وأضاف ألفيس خلال تصريحاته قائلاً "أعتقد أنه علينا أن نتعلم من الأخطاء التى ارتكبت خلال المنافسة وعدم تكرار نفس الأخطاء".

وشدد لاعب باريس سان جيرمان على أن مباريات دورى أبطال أوروبا المقبلة قليلة فلا يوجد مجال للأخطاء بدءاً من لقاء مانشستر يونايتد.

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وتابع دانى ألفيس "علينا أن نستفيد مما نفعله جيدًا لأن لدينا طموحات كبيرة في هذه المسابقة، علينا أن نرفع مستوى أدائنا وتركيزنا والقتال خلال المباريات المقبلة".

مانشستر يونايتد يتحدى باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

يحل باريس سان جيرمان الفرنسى ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنجليزى فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "أولد ترافورد" بمدينة "مانشستر"، فى "ذهاب" دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان المتكافئة والتى يصعب التهكن بهوية الفائز بها.

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

ويعانى باريس سان جيرمان العديد من الغيابات فى مباراة اليوم، حيث يفتقد لجهود النجم البرازيلى نيمار الذى يعانى من التواء شديد فى الكاحل وآلام فى مشط القدم، بنفس موضع الإصابة القديمة التى أبعدته أكثر من 3 أشهر الموسم الماضى وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب حتى مطلع أبريل المقبل.

كذلك البلجيكى توماس مونييه، الظهير الأيمن للفريق، يعانى من ارتجاج طفيف فى المخ يستلزم حصوله على راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع الحالى، بينما يعانى إدينسون كافانى من تمزق فى عضلات الفخذ اليمنى.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب المؤقت "سولشاير"، حيث لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة منذ حضور النجم النرويجى فى جميع المسابقات، فيما تعادل بمباراة واحدة فى 11 لقاء.

فى حين يتطلع باريس سان جيرمان للخروج من معقل مانشستر يونايتد بنتيجة إيجابية يحافظ على إثرها على آماله فى بلوغ الدور ربع النهائى قبل خوض مباراة الإياب بملعب "حديقة الأمراء" فى السادس من مارس المقبل.

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv