اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد اليوم ضد لوبي ستارز بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

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يستعد فريق الوداد الرياضي المغربي لمواجهة لوبي ستارز النيجيري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الوداد ولوبي ستارز والتي ستكون هي الثانية للفريقين في دور المجموعات حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز بدون تقطيع من خلال موقعكم المفضل يلا لايف والذي يقدم أفضل خدمة بث حي لمباراة دوري أبطال أفريقيا اليوم وفي كل الأوقات.

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يدخل فريق الوداد المغربي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني فوزي البنزرتي بشعار لا بديل عن الفوز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من اجل الوصول إلى النقطة 9 ومواصلة تربعه على صدارة المجموعة ، رابط بث مباشر مبارة الوداد ولوبي ستارز وحصل فريق الوداد على 6 نقاط من 3 مباريات بواقع انتصارين وهزيمة ومن المتوقع أن تشهد مواجهة اليوم تنافس كبير من الفريقين للظفر بالنقاط الثلاثة للمباراة.

وعلى الجانب الأخر يخوض فريق لوبي ستارز النيجيري مباراة اليوم وهو في المركز الثالث في المجموعة الأول برصيد 3 نقاط حصل عليها من انتصار وحيد وتلقى هزيمتين ، مشاهد ماتش الوداد ولوبي ستارز يوتيوب hd اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ،تعد المواجهة مصيرية للفريق النيجيري الذي يأمل في الحفاظ على أماله بالتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.