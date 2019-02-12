اونلاين | رابط سريع لايف مباراة الوداد ولوبي ستارز بث حي لايف مباشر بدون انقطاع اونلاين الوداد ضد لوبي ستارز دوري ابطال افريقيا

لايف مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز اليوم في دوري أبطال أفريقيا حيث تكونت المجموعة الأولى من كل من الوداد ون داونز ولوبي ستارز وأسيك ميموزا فقد أحتل الوداد المركز الأول من تلك المجموعة برصيد 6 نقاط من خلال فوزين وهزيمة ومباراة اليوم في الجولة الرابعة ويأمل الوداد حصد نقاط المباراة ليتمكن من الاقتراب بالتأهل للدور المقبل حيث دور الثمانية من البطولة الأفريقية ويتولي فوزي البنزرتي قيادة تدريب الفريق المغربي فقد انتهت مباراة الفريقين في مباراة الجولة الثالثة بفوز بهدف وحيد دون مقابل.

بث حي مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز بدوري أبطال أفريقيا وعلى الجانب الأخر فريق لوبي ستارز الذي يريد محو هزيمة الجولة الثالثة والتي أقيمت على ملعبة بعدم خسر بهدف وحيد ويريد مدرب الفريق ولاعبوة تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الاقتراب من تحقيق التأهل حيث أن الفوز سيرفع رصيدة لستة نقاط متقاسماً الصدارة مع كل من يعتليها، لوبي ستارز الذي بدورة تحقيق الفوز لا غير سيقتل اليوم من أجل اسعاد جماهير النيجيرية والعودة للأرض الخضراء محصلا نقاط المباراة أو على الأقل نقطة وحيدة منها ليتمكن من مواصلة المنافسة على حسم مركز للتأهل.

ونبث لكم حصياً من خلال موقعنا بث مباشر مباراة الوداد ولوبي ستارز التي تتاح لكم عبر موقعنا والتي ستقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت غرنيتش GMT وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الحادي عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ولكل من يهتم بمباراة الفريق المغربي بدوري الأبطال فـ يمكنكم الحصول على رابط مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز والتي ستنقل لكم عبر قنوات بي إن سبورت القطرية في القناة beIN SPORTS HD 3 الرياضية بتعليق جواد بدة والتي سيتولي قيادتها الحكم الجابوني ايريك كاطوغو كاستان حيث ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 12-2-2019 ميلادياً و 7 جماد الأخر 1444 هجرياً