اونلاين | يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE

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يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE يستعد ملعب أولدترافورد المسمى بمسرح الأحلام من قبل بوبي تشارلتون، هو ملعب كرة قدم إنجليزي يقع في منطقة ترافورد الإدارية في مانشستر بإنجلترا، يتسع لستة وسبعين ألفًا ومئتين وإثنا عشر (76,212) متفرج. يعتبر الملعب ثاني أكبر ملعب من حيث استيعاب عدد الجماهير في إنجلترا بعد ملعب ويمبلي ويبعد حوالي 0.8 كيلومترات عن ملعب أولدترافورد للكريكيت وهو متاخم لمحطة مانشستر ميترولينك للترام. يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي مساء الثلاثاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE

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وتعد هذه المباراة أول اختبار للمدرب النرويجي اولي سولشاير الذي تولى تدريب يونايتد خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر / كانون الثاني الماضي.

يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE

ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشاير تدريب الفريق إذ فاز في عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وسيعزز عبور عقبة باريس سان جيرمان حظوظ المدرب سولشاير في البقاء مع يونايتد بشكل دائم.

يلا شوت "Old Trafford" مشاهدة مباراة مان يونايتد وبي إس جي مباشر | أهم مباريات دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء LIVE

ويخوض الفريق الفرنسي المباراة في غياب اثنين من أبرز لاعبيه هما البرازيلي نيمار وهداف الفريق لاعب منتخب أوروغواي ادينسون كافاني بسبب الإصابة.