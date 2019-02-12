اونلاين | بث مباشر يلا شوت حصري Yalla Shoot أونلاين دوري ابطال اوروبا| ماتش مان يونايتد ضد باريس الأسطورة اليوم يوتيوب بدون تقطيع

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم الساحة الذي سيدير مباراة مان يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، حيث سيكون الحكم هو الإيطالي دانييلي أورساتو.

تأكد غياب كلاً من ، ماركوس روخو وأنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان عن صفوف مانشستر يونايتد اليوم، حيث لن يتواجدوا في قائمة الشياطين الحمر.

حذر بوجبا من زميله في المنتخب الفرنسي ولعب باريس سان جيرمان كليان مبابي، مؤكداً ان عمره 20 عاماً لكنه يلعب وكأنه 27 لاعب، فهو شاب بعقلية ناضجة.