اونلاين | يلا شوت| بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم 12 فبراير

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مانشستر يونايتد الذي تأهل بالمركز الثاني في المجموعة التي كان يتواجد بها مع اليوفنتوس متصدر المجموعة، يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول ضد الفريق الفرنسي المدجج بالنجوم، والذي أصيب منهم عدد ويغيبون عن اللقاء الأول، فهل ينجح بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا بعد إقالة مورينيو، وتعيين سولشاير والذي يقدم أداء ونتائج مميزة للغاية، وتحقيق إنتصارات متتالية ووصل إلي التوب فور.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1". وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط. Advertisements Watch live video from dffcghjuil6 on www.twitch.tv

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان فى تمام الساعة الحادية عشر اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، فى لقاء الذهاب من لقاءات دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم

من المرتقب أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 1، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة بطريقة الإشتراك المباشر لدي القناة أو عن طريق أقرب موزع للخدمة في المدينة التي تتواجد بها ويكون لديه حقوق توزيع، أو عن طريق موقع جول العرب.