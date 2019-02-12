اونلاين | يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز بث مباشر اليوم 12-2-2019 في ابطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الوداد ولوبي ستارز بث مباشر اليوم 12-2-2019 في ابطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوداد ولوبي ستارز بث مباشر , دوري ابطال افريقيا 2018-2019 دور ثمن النهائي مرحلة الذهاب المجموعة الاولي الجولة الرابعة , في اطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الاولي من دوري ابطال افريقيا سنكون علي موعد مع مباراة الوداد البيضاوي المغربي ولوبي ستارز النيجيري في مباراة ستقام علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس معقل الفريق الودادي الذي سيمتلا عن اخره لمساندة الفريق العريق.

الوداد نجح ذهابا خارج الديار في نيجيريا في الفوز علي لوبي ستارز بهدف نظيف وسيسعي الفريق المغربي لتحقيق الفوز في موقعة اليوم للحفاظ علي صدارة المجموعة والاقتراب اكثر من الصعود لدور ربع النهائي من خلال موقعة اليوم التي ستكون هامة لفريق الوداد الذي يمتلك كل المقاومات من اجل المنافسة علي لقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم رفقة كلا من الاهلي المصري والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

مقابلة الوداد مباشر اليوم

دوري ابطال افريقيا 2018-2019 - النسخة الاستثنائية

دور ثمن النهائي

المجموعة الاولي

الدور الثاني

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الجولة الرابعة

المركب الرياضي محمد الخامس

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توقيت المباراة.

يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر

في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب