رياضة | حكاية نجم.. الشربيني صاحب الـ 44 عام يسجل 5 أهداف ليقود فريقه للبقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية نجم.. الشربيني صاحب الـ 44 عام يسجل 5 أهداف ليقود فريقه للبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مهاجم عمال المنصورة، اللاعب بدير الشربيني صاحب الـ 44 عام، في إحراز 5 أهداف خلال مباراتان مع فريقة خلال منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث، ليقود العمال للبقاء وعدم الهبوط للقسم الرابع.

خاض "الشربيني" مبارتان فقط مع فريقه احرز خلالهما ٥ اهداف، في لقاءي مركز شباب الامير في المباراه التي انتهت بثلاثيه نظيفه لصالح فريقه عمال المنصورة لتكون المباراه الاصعب للاعب امام نبروة - وصيف المجموعة - والذي نافس علي الصعود لدورة الترقي، المؤهله للقسم الثاني،ولكن اللاعب كان له راي اخر، بالقضاء علي آمال نبروة في الصعود للترقي ومنح شبان بداوي بطاقه الصعود والابقاء علي فريقه عمال المنصورة في دورى القسم الثالث.

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يذكر أن بدير الشربيني صاحب ٤٤ عاما يعد من اكبر لاعبي الكره في مصر سنا في مختلف الدوريات المصريه والذي يتالق ويثبت كفاءته مباراه تلو الاخرى،حيث لعب لانديه المنصورة، حيث بلغ مع فريقه ربع نهائي افريقيا، وودّع البطوله بعد الخساره من النجم الساحلي وتحقيق المركز الرابع في بطوله الدورى المصري.

يذكر ان الشربيني قد حصل علي لقب هداف الدورى برصيد ١١ هدف الموسم قبل الماضي مع فريق مركز شباب منيه سمنود الذي قاده للصعود للقسم الثالث، فيما لعب ايضا لفرق طنطا ومنيه سمنود وشيكو والشرقيه وميجا سبورت وبلقاس ونبروة.

ويذكر بدير أنه لم يحصد الكثير من المال خلال لعبه لكره القدم، ورغم ذلك لم يترك الملاعب، حتى الآن، رغم تقدمه في العمر، فهو يطمح لتحطيم الارقام وتسجيل الأهداف.